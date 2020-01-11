شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تجري امتحانات نصف العام بنظام الـ«أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الجامعة البريطانية في مصر، إمتحانات نصف العام للعام الدراسي 2019-2020 بنظام امتحان الطلاب «أون لاين»، كأول جامعة مصرية خاصة تطبق هذا النظام، والذي تم تصميمه وبرمجته باستخدام أحدث تقنيات النظم، مع اتباع نظم التأمين والحماية الحديثة والمتطورة، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر الداعمة للإبتكار وتسخير أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية والبحثية.‏

وقام بتصميم نظام الإمتحان «أون لاين»، الخاص بالجامعة البريطانية وإنتاجه بالكامل في جميع مراحله المختلفة، وحدة إنتاج البرمجيات بالجامعة والتي تضم نخبة من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وأعضاء هيئة تدريس ومعيدين ومبرمجين، معتمدين في ذلك على ما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية تكنولوجية متقدمة.

من جهته، أكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تعمل منذ فترة على تعميم نظام الإمتحانات الجديد بعد أن تم إجراء الإختبارات اللازمة عليه للتأكد من جاهزيته، وذلك من خلال خمس محاور تتمثل في تحديث البنية التكنولوجية التحتية بالجامعة، وتوفير البرمجيات الخاصة بالإختبارات الإلكترونية، وتجهيز ما يسمى بـ«بنك الأسئلة»، وإجراء إختبارات تجريبية مختلفة بشكل عملي، وإجراء الدراسات اللازمة، واستبيانات وإستطلاعات الرأي لتجنب وجود عقبات له.

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وأوضح رئيس الجامعة البريطانية، أن هذا النظام يضمن عدم وجود أخطاء، حيث يتم تحديد الأسئلة واختيارها من «بنك الأسئلة» الذي تم إعداده من قبل لجان متخصصة، لافتاً إلى أن طبيعة مثل هذه النظم ليس بجديد على طلاب الجامعة البريطانية في مصر، لأن جميع الدارسين يؤدون اختبارات الإلتحاق بالجامعة بنظام الـ«أون لاين» وهو ما إنعكس على نجاح التجربة.‏

وأشار حمد، إلى أن الجامعة البريطانية طبقت العام الماضي نظام التحول الرقمي في كافة الكليات والقطاعات التابعة لها، وإلغاء كافة التعاملات بالنهج القديم، لتصبح بذلك أول جامعة في مصر تستخدم النظم الحديثة في إدارتها، إيماناً منها بأهمية التحول الرقمي وإستخدام الأساليب المبتكرة في التعليم والتعلم والتي تتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.

وقال الدكتور سامي غنيمي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة البريطانية، «تم تصميم وبناء نظام امتحانات الطلاب أون لاين، باتباع أسلوب الهياكل المُجمعة مما ساعد على تصميم الامتحان بحيث يمكن أن يحتوي الامتحان الواحد على أنماط وأنواع مختلفة من الأسئلة، كما أن النظام ليس فقط لأداء الطلاب للامتحان ولكنه نظام لإدارة عملية الامتحان بالكامل بداية من إدخال الامتحان بواسطة أستاذ المادة، ثم تحديد اللجان التي تسمح بأداء أكثر من امتحان، أو أكثر من نموذج، لنفس الامتحان في نفس التوقيت».

وأضاف غنيمي: «يسمح النظام الجديد أيضاً بتوزيع الطلاب على اللجان، وتحديد دقيق لهوية كل طالب، ثم إدارة عملية المراقبة، بالإضافة إلى ميكنة عملية تصحيح الامتحان وإظهار النتائج وإجراء الإحصائيات المختلفة عليها».

ولفت غنيمي إلى أن الجامعة وفرت إمكانيات مادية وبشرية هائلة من أجل تنفيذ النظام بشكل علمي وعملي وتطبيقي، وعدم وجود أخطاء، فضلاً عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على إدارة جوانبه المختلفة، وتدريب الطلاب على كيفية استخدامه وإجراء الإمتحانات عليه، وهو ما يجعل خريج الجامعة يتمتع بالمعايير الدولية.‏