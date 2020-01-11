«مستقبل وطن» بالشيخ زايد يقيم احتفالية بـ«أصحاب الهمم» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة احتفالية ترفيهية خاصة بذوى الهمم ودورهم البناء في المجتمع المصرى تحت عنوان «أمثال مشرفة من ذوى الهمم» حيث تم تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية لهم.

حضر الاحتفال عادل ناصر، أمين عام الحزب بالجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم وربيع البرديسى الأمين العام لأمانة الحزب بالشيخ زايد ومساعد أمين الحزب يوسف همام وعدد آخر من قيادات الحزب.

كما شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة من الفنانين والرياضيين مثل المطرب مجد القاسم والفنانة نهال عنبر والكابتن وليد صلاح الدين، وصرحت الإعلامية سحر شعراوى أمين العلاقات العامة بأمانة الشيخ زايد بشعورها بالفخر لمشاركتها في تلك الاحتفالية التي تعكس توجهات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى بأهمية استغلال الطاقات الكامنة لدى ذوى الهمم الخاصة والاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وإعطائهم الفرص الكاملة في مجال التعليم والتطوير أو فرص العمل، وأن حماس أمانة الحزب في الشيخ زايد لإقامة مثل تلك النوعية من الأنشطة بمثابة تجسيد حقيقي للاهتمام بكل ما يتعلق بخدمة المجتمع.

«مستقبل وطن» بالشيخ زايد يقيم احتفالية بـ«أصحاب الهمم»