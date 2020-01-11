شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن البحر الأحمر»: واقعة تعدي جزار على طبيبة بيطرية «محل تحقيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني بالبحر الأحمر أن واقعة قيام جزار بمدينة سفاجا بالتعدي على طبيبة بيطرية بالضرب والسب واقعة قديمة ومحل تحقيق أجهزة الأمن.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الواقعة كانت في 4 ديسمبر الماضي، وقامت الطبيبة بتحرير بلاغ بقسم شرطة سفاجا وتم التحقيق فيه.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر قيام جزار بالتعدي بالضرب على طبيبة بيطرية بعد ضبطها لحوم بأختام مزورة.