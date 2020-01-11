شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 9 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون، غدًا الأحد، شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائلًا للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى المترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 17

السلوم 08 16

سيوة 03 18

بورسعيد 10 18

دمياط 10 18

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 08 19

السويس 11 19

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 18

نخل 03 16

نويبع 11 19

طابا 08 17

كاترين 01 11

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 11 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 07 18

أسيوط 04 18

سوهاج 05 19

قنا 05 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 06 21

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 14 21

أبورماد 14 20

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 19