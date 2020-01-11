شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي تواصل أعمالها الإثنين المقبل بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل حملة «الكشف المبكر على أورام الثدي»، التي أطلقها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، أعمالها، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وذلك يوم الإثنين القادم 13 يناير الجاري، بالعيادة الخارجية بمستشفي الطلبة بصيدناوي.

وقالت الدكتورة نهلة الجمال، المشرف العام على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق: «إن الحملة تقدم خدماتها بإجراء الفحص والكشف الطبي على هيئة التمريض والجهاز الإداري والخدمات المعاونة، وكذلك المترددين على مستشفيات السلام، والقلب والصدر، والأطفال، والاقتصادي ومستشفى الطلبة»، مضيفة أنه في حالة ظهور شكوك في الإصابة بالمرض سيتم تحويل الحالات لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم، وتبدأ الحملة في مباشرة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر على مدار اليوم.