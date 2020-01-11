شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس .. صحيفة فرنسية: حكم دولة مستقرة ومحايدة طوال 49 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية إن السلطان قابوس توفي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد قضاء 49 عاما ظلت فيهم السلطنة دولة مستقرة ة ومحايدة في منطقة تشهد الكثير من التوترات ، لافتة إلى تولى السلطان هيثم بن طارق، ابنه عمه ووزير التراث والثقافة للمنصب خلفا له.

في أول رد فعل من زعيم غربي ، نعى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون السلطان واصفا إياه بأنه "زعيما حكيما ومحترما بشكل استثنائي" روج "للسلام والتفاهم بين الأمم".

وقالت الصحيفة إن السلطان قابوس ، الذي تولى السلطة في يوليو 1970 ، عانى لبعض الوقت من مرض ، وفقا للدبلوماسيين ، كان سرطان القولون.

وقالت وزارة الاعلام على موقع تويتر "بحزن (...) تنعي سلطنة عمان سلطاننا قابوس بن سعيد الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة."

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وأضافت : بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا."

في 31 ديسمبر ، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن السلطان في "حالة مستقرة" بعد عدة أسابيع من الشائعات حول حالته الصحية.