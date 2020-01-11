شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بغداد بعد توقف 3 أيام للتوترات بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها الجوية إلى بغداد، بعد قرار وزارة الطيران المدنى تعليقها 3 أيام، على إثر التوترات الأمنية التى شهدتها دولة العراق خلال اليومين الماضيين.

واكدت مصر للطيران أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى بغداد جاء بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمنى، حيث من المقرر أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.

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وكانت وزارة الطيران المدنى قررت بشكل مؤقت تعليق رحلات مصر الطيران المتجه إلى بغداد، نظرًا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التى تمر بها مدينة بغداد العراقية، وقررت تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارًا من الأربعاء الماضى وحتى اليوم الجمعة، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وقرر عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية، الأسبوع الماضى، تعليق رحلاتها فوق المجال الجوى للعراق وإيران، عقب هجوم صاروخى إيرانى على القوات التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق.

وكان أول القرارات فى تعليق الطيران من جانب وكالة الطيران الفيدرالى الأمريكى، وأعلنت فى بيان لها، الثلاثاء الماضى، عن وضع قيود على الطيران، تمنع شركات الطيران المدنى الأمريكية من العمل فى المجال الجوى فوق العراق وإيران ومياه الخليج العربى وخليج عمان.