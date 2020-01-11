شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طالب بالثانوية العام: أسئلة العربى خاطبت مستوى الفهم وليس الحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على الشريف أمين اتحاد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية يالجيزة ، إن امتحان اللغة العربية اليوم جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وتضمن 35 سؤالا، 10 مثالية و25 اختيار من متعدد، مؤكدا أن الأسئلة خاطبت الفهم وليس الحفظ، وأوضح الطالب أنهم دخلوا على منصة الامتحان الإلكترونى بسهولة عدا بعض المشكلات البسيطة، منها خروج التابلت من سيستم الامتحان وعودته مرة أخرى، مع الاحتفاظ بوقت الامتحان.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم، وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

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كانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه فى حالة وجود أى عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال، مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.