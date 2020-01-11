شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يطالبون بآلية لحساب وقت الامتحان وتعويض الطلاب حال تعطل السيستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء أمور مدرسة الحرية الرسمية للغات بمدينة السلام بتعويض أبنائهم بوقت بسبب توقف سيستم الامتحان الإلكترونى، بحيث يبدأ وقت الامتحان يمر منذ لحظة عمل سيستم الامتحان بشكل متواصل.

وقال أولياء الأمور، أن سيستم الامتحان على التابلت فتح بعد بداية الامتحان بساعة و40 دقيقة مما ترتب عليه مرور الوقت وعدم قيام الطلاب بالإجابة عن جميع الأسئلة وتم عمل مذكرة بأسماء عدد من الطلاب، مطالبين بعدم تكرار المشكلة لأن المفروض كل طالب يحصل على كامل الوقت المخصص للامتحان بحيث تكون فيه آلية تحتسب الوقت بشكل دقيق وتعوض التأخير اللى حصل بسبب نظام التابلت.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحًا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

وكانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه فى حالة وجود أى عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربى عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم فى فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولى التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميًا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسى للتأكد من سلامة الأجهزة.