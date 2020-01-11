شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب فى حركة المرور أعلى كوبرى غمرة والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد كوبرى غمرة سيولة فى الحركة المرورية، مع انتشار القوات لسحب أى كثافات مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين سيولة مرورية فى الاتجاهين.

وكانت قد بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أمس الجمعة، ولمدة 3 أيام فى إغلاق شارع الهرم جزئيًا بسبب أعمال مترو الأنفاق فى الاتجاهين، وذلك لنقل مرفق الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وتنهى الأعمال يوم الأحد 12 يناير الجاري، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام أمام سفارة النيجر ومستشفى الهرم، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة على الطرق، وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

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ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

كما تنسق الإدارة العامة لمرور مع هيئة الصرف الصحى و المحافظة و الحماية المدنية للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

وفى حالة ظهور رياح محملة بالأتربة على الطرق، وطالبت إدارة المرور جميع السائقين بتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامى فى الوضع المنخفض و انعدام الرؤية.