شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بوان" تبرز تعافى السياحة بمصر: الفرنسيون عادوا لزيارتها لشغفهم بالآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "السياحة: مصر تظهر طموحاتها"، سلطت صحيفة "لو بوان" الفرنسية الضوء على انتعاش قطاع السياحة فى مصر، ونقلت عن سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، توقعاته بأن يزور أرض الفراعنة 15 مليون سائح في عام 2020 ، وهو رقم يزيد بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق .



لوبوان





وأوضحت الصحيفة إن معدلات السياحة تعود إلى ما كانت عليه قبل 2011، حيث زار البلاد في عام 2010 ، 14.7 مليون سائح بعائدات تقدر بأكثر من 11 مليار دولار. على مدار الفترة 2018-2019 ، حققت إيرادات القطاع - التي شكلت 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2018 - حوالي 12.5 مليار دولار.

واعتبرت الصحيفة أن رفع بريطانيا حظر الطيران عن شرم الشيخ في أكتوبر الماضي كان مثالا على هذا الاهتمام المتجدد.

شغف فرنسي

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وأضافت الصحيفة أن مصر تجتذب مرة أخرى (تقريبا) جميع جنسيات العالم ، مثل الأسبان والألمان ، وهم من بين أكبر المنفقين، بينما يتوافد أيضا الزوار من الهند واليابان والصين وأوكرانيا وبولندا على المعابد القديمة وغيرها من المعالم الأثرية. لكن هناك دولة على وجه الخصوص متحمسة لتاريخ مصر، وهى فرنسا، على حد تعبير "لو بوان".

وقالت إن الفرنسيين عادوا بشكل كبير إلى مصر العام الماضي ، حيث احتلت البلاد فى صيف عام 2018 قائمة الوجهات العشر الأعلى مبيعا في وكالات السفر. وفقًا لمقياس Orchestra-Gestour لشركات السفر ، فقد انتهى ذلك العام في البلاد بحجوزات فرنسية ثلاث مرات أكثر من العام السابق. وفي صيف عام 2019 ، حققت مصر عودة جيدة باعتبارها من الوجهات ذات المسافات المتوسطة ، واحتلت المرتبة الثامنة ، بعد المغرب.

وأوضحت "لو بوان" أنه إذا كان الروس والبريطانيين يفضلون منتجعات البحر الأحمر الساحلية ، فإن الفرنسيين أنفسهم ، مولعون بالقصص الفرعونية والاكتشافات الأثرية. أحدث مثال على هذا الشغف المصري ، نجاح المعرض المخصص لتوت عنخ آمون.

ويُعد معرض "توت عنخ آمون: كنز الفرعون"، الذى تم تنظيمه من مارس إلى سبتمبر 2019 ، أكثر المعارض زيارة في العاصمة ، حيث استقبل حوالي 1.4 مليون زائر. وتجاوز بذلك الرقم القياسى السابق لـ "معرض القرن" الذي تم تقديمه في عام 1967 في قصر بيتي ، وكان مخصص كذلك لتوت عنخ آمون.