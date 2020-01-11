شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك وانستجرام يزيلان الملصقات الداعمة لسليمانى امتثالا لعقوبات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم شركة فيسبوك، فى بيان، إن انستجرام وشركتها الأم "فيسبوك" ستزيل الملصقات التى تدعم أو تشيد بقائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، الذى قُتل فى غارة أمريكية يوم 3 يناير الماضى، بالقرب من مطار بغداد الدولى فى العراق، امتثالا للعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم فيسبوك، خلال البيان، نشرته شبكتى CNN الإخبارية الأمريكية وبلومبير، إنه سيتم إزالة الصور التى يديرها أشخاص أو آخرون ينوبون عنهم إضافة إلى المنظمات، الذين طالتهم العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن المشاركات التى تشيد أو تدعم أعمالهم ستتم إزالتها نظراً لأن شركة التواصل الاجتماعى تعمل بموجب القوانين الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم فيسبوك، أننا نعمل بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، بما فى ذلك تلك المُتعلقة بتصنيف الحكومة الأمريكية لقوات الحرس الثورى الإيرانى وقيادتها، كما أنه سيتم أيضًا إزالة المشاركات التى تُثنى على تصرفات الأطراف والأفراد الذين تطالهم العقوبات، وتسعى للمساعدة فى دعم سياساتهم.

من جانبها دعت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية على مستوى البلاد ضد انستجرام، احتجاجًا على ذلك، كما أنشأت قسمًا على موقع إلكترونى حكومى، دعت عبره مُستخدمى التطبيق إلى تقديم أمثلة على المشاركات التى حذفها انستجرام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

وبدوره، وصف على ربيعى، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، تصرفات انستجرام بأنها "غير ديمقراطية".

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وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن انستجرام يعد أحد وسائل التواصل الاجتماعى الغربية القليلة التى لا يتم حظرها فى إيران، بينما يتم حظر فيسبوك وتويتر، لكن بعض الإيرانيين يصلون إلى تلك المواقع باستخدام شبكات VPN.

وقبل أكثر من 8 أشهر على مقتله فى غارة جوية أمريكية بالعراق، الأسبوع الماضى، أغلق انستجرام حساب قاسم سليمانى على الشبكة فى أبريل الماضى، بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية فيلق الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة إرهابية أجنبية، وكان سليمانى أحد قادة الحرس الثورى.

ونشر لاعب كرة القدم الإيرانى على رضا جهان بخش، الذى لديه حساب موثق فى انستجرام، صورة لسليمانى بعد وفاته، وقال جاهانبخش بأن انستجرام قد أزال الصورة.