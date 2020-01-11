شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بالحرس الثورى: 10 ثوانى أدت إلى مقتل 176 راكبا على طائرة أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العميد امير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري عما حدث ليلة إسقاط طائرة أوكرانية أقلعت فجر الأربعاء الماضى فى المجال الإيرانى بالخطأ، قائلا:"الدفاع الجوي الذي أصاب الطائرة الاوكرانية شخّص الطائرة بالخطأ على انها صاروخ كروز".

وقال إن مرکز الدفاع كانت منوطة إليه مهام الإتصال لأخذ الموافقة فى هذه الحالة، ويبدو أن نظام الاتصالات واجه مشكلة ولم يتمكن من الاتصال، وكان أمامه فرصة 10 ثوان فقط لأخذ القرار، وانتهى الأمر باتخاذ قرار الاستهداف السيئ.

وأضاف في مؤتمر صحفى: وفقا لهذه المعطيات، اطلق صاروخا قصير المدى أصاب الطائرة التي اشتعلت النيران فيها ولم تنفجر حيث حاول الطيار الدوران والعودة بها الى المطار إلا أنها انفجرت بعد ارتطامها بالارض.

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وقال العميد امير علي حاجي زادة: "الولايات المتحدة هددت بضرب 52 هدف في إيران، لهذا السبب كان كافة الوحدات الدفاعية دخلت فى حالة تأهب قصوى بنسبة 100% ، وكانت منظومة الدفاع الجوى الموجودة بطهران بنفس حالة التأهب".

وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من العاصمة الإيرانية طهران متجهة إلى كييف، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني.