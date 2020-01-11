شاهد فى دقيقة.. هيثم بن طارق خليفة السلطان قابوس.. من اتحاد الكرة للسلطنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له، فمن هو خليفة السلطان قابوس فى سلطنة عمان؟.
هيثم بن طارق آل سعيد السلطان الجديد من الأعضاء البارزين فى عائلة آل سعيد العمانية الحاكمة.
يعرف باهتمامه بالشباب كأساس فى بناء الدولة.
تدرج هيثم بن طارق فى مناصب عديدة بالدولة العمانية.
كان مسئولا عن حقيبة وزارة التراث والثقافة مدة 18 عاما (2002-2020).
تولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ثماني سنوات (1986-1994).
ولد فى مسقط بعمان 13 أكتوبر 1954 وتخرج فى جامعة أكسفورد سنة 1979.
كان أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وتم تعيينه سنة 2010 رئيسا للجنة الوطنية المنظمة للألعاب الآسيوية.
وفي سنة 1994، تم تعيينه أمينا عاما لوزارة الخارجية، وفى عام 2002 عين وزيرا للتراث والثقافة وهو المنصب الذي بقى فيه حتى 2020.
وإلى جانب حقيبة وزارة الثقافة، تولى هيثم بن طارق آل سعيد لجنة الرؤى المستقبلية التي ألقى السلطان الراحل على عاتقها مسؤولية التخطيط لمستقبل عمان حتى عام(2040).
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