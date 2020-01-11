شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الأوكرانية: لم نتلق أى تهديدات والطائرة المنكوبة لم تخرج عن مسارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخطوط الاوكرانية، أنها لم تتلقى أي معلومات عن تهديد محتمل بشأن الطائرة المنكوبة، مشددة على أن طاقم الطائرة المنكوبة قام بواجبه على أكمل وجه دون أي تقصير.

وأضاف مسئول بالخطوط الاوكرانية خلال مؤتمر صحفى، أنه لم تصل أي معلومات من كييف أو طهران عن مخاطر في المطار، موضحا أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرؤنا من أي مسؤولية أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك أي إخطار في مطار طهران بوضع غير اعتيادي.

وشدد المسئول بالخطوط الاوكرانية، على أنه لم يحدث أى انحراف عن المسارات التى تم تحديدها للطائرة الاوكرانية وتم عرض ذلك على الخرائط خلال المؤتمر الصحفى، مشددا على أن مسار تحلقيها ينفى وجود أي انحراف والمطار كان يعمل بكامل طاقته خلال رحلة الطيران.

وأعلن الحرس الثورى الإيرانى مسئوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الاوكرانية، معلنا اعتذاره عن هذا الحادث وتقديم التعازى إلى الشعب الاوكرانى.

وقال قائد الحرس الإيرانى، خلال مؤتمر صحفى، أن الصاروخ أطلق بقرار خاطئ بعد أن ظن الدفاع الجوى أنها صاروخ "كروز"، حيث تم إطلاق صاروخ قصير المدى، متابعا: "كنا بحالة تأهب بعد تهديد أمريكا بضرب 52 هدفا".

وأكد القائد بالحرس الثورى الإيرانى، أنه تم إبلاغ السلطات يوم الأربعاء بهجوم صاروخي غير مقصود أسقط الطائرة الأوكرانية، مشددا على إيران لن تتكتم على الحادثة وتم إعلانها بشكل رسمى قائلا: "نحن نأسف لهذا الحادث".

وحمل القائد بالحرس الثورى الايرانى، الولايات المتحدة جزءا من المسئولية عن حادث سقوط الطائرة، بسبب التوتر الذى شهدته ايران بعد واقعة مقتل قاسم سليمانى.

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وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد أعلن فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.