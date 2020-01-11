شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قائد بالحرس الثورى يعترف: تمنيت الموت عقب إسقاط طائرة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثورى العميد على حاجى زادة، عن تحمل هذه القوة كامل المسؤولية عن الخطأ البشرى الذى أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث أعلن فى المؤتمر الصحفى تحمله كامل المسؤولية عن الخطأ البشرى الذى أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء الماضى بعد إقلاعها بقليل من مطار "الإمام الخمينى" جنوب غرب العاصمة طهران، قائلا " تمنيت الموت بعد إدراكنا أن صاروخا أطلقناه أصاب الطائرة الأوكرانية"

كانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من العاصمة الإيرانية طهران متجهة إلى كييف، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخمينى.

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و من جهته نقل التلفزيون الرسمى الإيرانى، عن قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثورى، قوله الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التى أسقطها فى إيران صاروخ كروز، وأضاف أن الطائرة أُسقطت بصاروخ قصير المدى.