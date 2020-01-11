شكرا لقرائتكم خبر عن شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الإسكندرية اليوم زيارة ما يقرب من 100 شاب، من 37 دولة أفريقية، ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل واعداد القادة، الذى تنظمه الاكاديمية الوطنية للتدريب وإعداد القادة للدفعة الثالثة منه والذى يتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاما، حيث تفقد الوفد متحف المجوهرات ومكتبة الإسكندرية، واستمعوا إلى الشرح المفصل حول قطاع المجوهرات بالمتحف وأهميتها التاريخية، كما تفقد الوفد بعض المتاحف الدائمة بمكتبة الإسكندرية مثل متحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات واستمعوا إلى شرح مفصل حول القطع الأثرية بتلك المتاحف.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام مصر بخلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة فى كافة المناحى السياسية، الإدارية والمجتمعية؛ ذات وعى وطنى عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب الشباب، من خلال البرامج الرئاسية تعمل الأكاديمية على ضخ الكفاءات الشبابية فى شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التى تسهم فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين فى القطاع الإدارى للدولة، كما يمتد تأثير البرامج الرئاسية لدعم قيادات وكفاءات البلدان العربية والأفريقية الشقيقة.

وقد بدأت فكرة البرنامج بالإعلان عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة” فى سبتمبر عام 2015، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى، والإدارى، والمجتمعى بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.

واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب أواخر ديسمبر الماضى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، لبدء التدريب بالبرنامج والذى يعد نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (1)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (2)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (3)

Advertisements



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (4)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (5)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (6)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (7)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (8)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (9)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (10)



شباب البرنامج الرئاسى لدول أفريقيا فى زيارة لمتاحف الإسكندرية (11)