شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف يكشف سقوط 47 مدرعة تركية فى يد الجيش الوطنى الليبى بمعركة سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مواطنون ليبيون فيديو جراف يكشف، حقيقة الخسائر التى تعرض لها الجيش التركى فى معركة سرت، حيث أشار الفيديو، إلى أن الجيش الوطنى الليبى سيطر على مدينة سرت الليبية وهزم مليشيات الإخوان والأتراك، لافتا إلى أن 47 مدرعة تركية سقطت فى يد القوات الليبية الوطنية، بعد هروب الجنود الأتراك والمرتزقة منها، إضافة الى تدمير أليات أخرى.

وذكر الفيديو، أن غنائم معركة سرت لم تكن مدرعات فقط ، حيث لفت إلى أن الجيش الوطنى الليبى استولى على غرفة عمليات تركية متنقلة، وأسلحة من كافة الأنواع.

وسلط الفيديو الضوء على تصريح اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، التى أكد خلالها أن تحرير سرت جاء بضربة استباقية من قوات الجيش للجماعات الإرهابية التى تهدف لمهاجمة حقول النفط الليبية.

كانت قنوات فضائية بثت مقاطع فيديو للحظات الأولى بعد سيطرة الجيش الليبي على مدينة سرت، حيث أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبي سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية، وأنها مستمرة في تقدمها باتجاه سرت المركز.

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وقالت شعبة الإعلام الحربى، إن القوات المسلحة العربية الليبية ، نجحت فى اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو، وأوضحت، أن عناصر من القوات المسلحة ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

وتمكنت القوات المسلحة من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة، وفقا لشعبة الإعلام الحربى.