شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : زيلينسكى وروحانى يبحثان سقوط الطائرة الأوكرانية فى اتصال خلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن من المقرر أن يجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيرانى حسن روحانى اليوم السبت بعدما قالت طهران إنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية دون قصد.

وبحسب خبر عاجل لوكالة "رويترز" تحطمت الطائرة الأوكرانية التى كانت فى رحلة إلى كييف بعد قليل من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء ولقى كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا، حتفهم فى الحادث.

كانت إيران قد أنكرت مسؤوليتها عن الأمر.

أعلن جهاز أمن الدولة فى أوكرانيا، اليوم السبت، أن الصاروخ الذى أسقط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، أطلق يدويا، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هذا الاعلان جاء بعدما أعلن التلفزيون الإيرانى فى وقت سابق السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري.

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وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، قد صرح فى وقت سابق بأن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران، وتعويضات عن إسقاط الطائرة التى راح ضحيتها 176 شخصا، فيما طالب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بـ"الشفافية" لإجراء "تحقيق تام ومعمق" حتى يتم تحديد المسؤوليات بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ .

أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

وأضاف، "أنه وفى أجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الأمريكى المعتدى ضد الشعب الإيرانى، وبهدف الدفاع أمام الهجمات المحتملة للجيش الأمريكى بعد مقتل الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، كانت القوات المسلحة فى حالة الإنذار القصوى، وللأسف أن خطأ بشريا وإطلاقا خاطئا، قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأفراد الأبرياء".