شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستقبل وفداً من الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وفداً من الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يضم عدد 80 متدرباً من الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز.

وخلال الزيارة أشاد "الجوهرى"، بالدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير والتي تراعي في ذلك أفضل المعايير والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن الزيارة تأتى فى إطار توطيد علاقات التعاون بين المركز ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، وتطوير الخدمات التى ‏يقدمها للجهات الحكومية، انطلاقاً من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما فى ‏تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة، والذى ‏من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة، فضلاً عن التعرف على مجالات عمل المركز وأحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره فى دعم متخذ القرار فى مصر.

وأضاف أسامة الجوهرى، أن الوفد اطلع على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن مهام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تتمثل - باعتباره أحد مراكز الفكر- في دعم اتخاذ القرار فى قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموى، وتبني رؤية طموحة لمصر, من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة، كما يعمل المركز في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة للمواطنين في إطار من الشفافية وذلك من خلال استخدام آلياته وأدواته وتنوع تخصصاته ما بين تحليل المعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يخدم في النهاية المواطن المصري.

وأشار "الجوهري" إلى أن الوفد قام بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته المختلفة، ومن بينها زيارة المركز الإعلامي لمجلس الوزرا، والذى يتولى مهمة التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف توضيح ‏الحقائق للرأى العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات، فضلاً عن تسويق أنشطة الحكومة بشكل إعلامى مبسط وشامل.

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كما قام الوفد أيضاً بزيارة غرفة العمليات المركزية التابعة لقطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهى غرفة مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، كما أنها مجهزة بأحدث أجهزة الاتصال الحديثة.

كما زار الوفد، مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز والذي أنشئ عام 2003، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات واهتمامات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة ذات الأولوية على الساحة الداخلية، التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث، ودورها فى تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفي النهاية، أعرب وفد الأكاديمية عن سعادته بزيارة المركز، وأشادوا بدوره فى دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها من الأنشطة لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية، مؤكدين حرص الأكاديمية على استمرار التعاون المشترك، وتطلعهم لمزيد من التكامل بين الطرفين، وتعظيم الاستفادة من مخرجات المركز المتعددة.

الجدير بالذكر، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مؤسسة ذات طبيعة خاصة فاعلة فى مجالات التعليم والتدريب والتطوير وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، لإعداد وتمكين كوادر متميزة قادرة على قيادة مسيرة التنمية، من جهة أخرى يعتبر مركز المعلومات أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى المركز منذ نشأته نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع جهود الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية.