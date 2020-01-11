شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أول رحلة لشركة طيران "فلاى بغداد".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، أول رحلة لشركة طيران "فلاي بغداد " قادمة من مطار النجف الدولى، حيث من المخطط حاليا تشغيل رحلة فقط أسبوعيا، على أن يتم زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل إلى رحلتين، وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولى، على استقبال الرحلة، فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها 111 سائحاً عراقيا، وعدد من مسؤولي طيران بغداد برئاسة بشير الشابني رئيس شركة فلاي بغداد.

وقامت سلطات مطار القاهرة برش المياه على جسم الطائرة، كتقليد متبع، احتفالا بوصول أول رحلة تهبط فى مطار القاهرة قادمة من مطار النجف الدولى، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولى، باستقبال السائحين بالورود والشيكولاتة على سلم الطائرة ترحيباً بوصولهم إلى مصر.

كان فى استقبال أول رحلة طيران لشركة فلاى بغداد، فرق متخصصة من عمليات مطار القاهرة والعلاقات العامة بالمطار، وضباط الإرشاد وسلطات الجمارك والحجر الصحى، لاستقبال الركاب القادمين، وتقديم كل الخدمات لهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بوصولهم.

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من جانبه، قامت سلطات مطار القاهرة باستقبال مسئولي طيران فلاي بغداد، بصالة الخدمة المميزة بالمطار، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وعدد من قيادات مطار القاهرة، وتم تجهيز "تورتة" تحمل شعار شركة "فلاي بغداد"، وذلك احتفالا بوصول أول رحلة للشركة إلي القاهرة .

وأعرب رئيس شركة فلاي بغداد عن سعادته بهذه المناسبة، وتقدم بالشكر لكافة الجهات المعنية لتسهيل كافة إجراءات وصول الرحلة، مؤكدا أن الشركة تعمل على زيادة الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعياً ،وذلك خلال موسم الصيف المقبل .