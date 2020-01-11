شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل اليونانى: مصرع 12 مهاجرا على الأقل بغرق مركب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى خبر عاجل لها، أن خفر السواحل اليونانى، أعلن وفاة 12 مهاجرا على الأقل بغرق مركب، حيث يذكر انه فى حادث سابق بالسواحل اليونانية شهد غرق امرأتين وخمسة أطفال غرقوا، عندما انقلب قارب قادم من تركيا يقل مهاجرين ولاجئين، قرب جزيرة خيوس اليونانية اليوم الجمعة.

كان الحادث، من بين الأسوأ هذا العام فى المياه اليونانية، ويأتى فى الوقت الذى تتصدى فيه أثينا لموجات متجددة من اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر تركيا المجاورة.

وجرى إنقاذ 12 شخصا من البحر قبالة أوينوسيس، وهى مجموعة من الجزر الصغيرة قرب خيوس على بعد حوالى 8 كيلومترات من الساحل التركى، ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك آخرون فى عداد المفقودين، ولم يقدم خفر السواحل، تفاصيل عن جنسيات الضحايا أو سبب الحادث.

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ووصل أكثر من 9000 شخص إلى اليونان فى أغسطس، وهو أعلى رقم فى السنوات الثلاث منذ أن طبق الاتحاد الأوروبى وأنقرة اتفاقا لإغلاق طريق الهجرة فى بحر إيجة، ووصل أكثر من 8000 شخص حتى الآن فى سبتمبر.

وتجد المخيمات اليونانية فى الجزيرة، صعوبات فى التعامل مع الأعداد المتزايدة، حيث تعمل جميع المنشآت بمثلى طاقتها على الأقل. وتخطط الحكومة لسلسلة من التدابير للحد من توافد اللاجئين، بما فى ذلك نقل طالبى اللجوء إلى البر الرئيسى وتعزيز حدودها والإسراع بترحيل من لا يحق لهم اللجوء.