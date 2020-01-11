شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالحرس الثوري الإيرانى: الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ قصير المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحرس الثورى الإيرانى مسئوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الاوكرانية، معلنا اعتذاره عن هذا الحادث وتقديم التعازى إلى الشعب الاوكرانى.

وقال قائد الحرس الإيرانى، خلال مؤتمر صحفى، أن الصاروخ أطلق بقرار خاطئ بعد أن ظن الدفاع الجوى أنها صاروخ "كروز"، حيث تم إطلاق صاروخ قصير المدى، متابعا: "كنا بحالة تأهب بعد تهديد أمريكا بضرب 52 هدفا".

وأكد القائد بالحرس الثورى الإيرانى، أنه تم إبلاغ السلطات يوم الأربعاء بهجوم صاروخي غير مقصود أسقط الطائرة الأوكرانية، مشددا على إيران لن تتكتم على الحادثة وتم إعلانها بشكل رسمى قائلا: "نحن نأسف لهذا الحادث".

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وحمل القائد بالحرس الثورى الايرانى، الولايات المتحدة جزءا من المسئولية عن حادث سقوط الطائرة، بسبب التوتر الذى شهدته ايران بعد واقعة مقتل قاسم سليمانى.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد أعلن فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

وأضاف: "وفى أجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الأمريكى المعتدى ضد الشعب الإيرانى، وبهدف الدفاع أمام الهجمات المحتملة للجيش الأمريكى بعد مقتل الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، كانت القوات المسلحة فى حالة الإنذار القصوى، وللأسف أن خطأ بشريا وإطلاقا خاطئا، قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأفراد الأبرياء".