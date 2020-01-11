شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسلح إيرانى بالقرب من منتجع "ترامب" بفلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، القبض على رجل مسلح فوق جسر يقع شمالي منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مارلاجو"، بولاية فلوريدا الأمريكية، وأفادت أنه " إيرانى الجنسية"، وذلك وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، وأفادت وسائل إعلام محلية، إن مواطن إيراني كان يحمل سلاحا بالقرب من منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يقع بولايه فلوريدا، وأن المتهم لم يكن لديه ما يثبت أى عنوان معروف وتم احتجازه للتحقيق معه .

وكانت الشرطة بولايه فلوريدا الأمريكية تلقت بلاغا عن وجود شخص يشتبه به على جسر فلاجر، وبعد القبض عليه، اكتشفت أن الشخص مواطن إيراني وكان بحوزته منجل وفأس وسكين، كما كان بحوزته أيضا 22 ألف دولار أمريكي نقدا، ونقلت الشرطة في بيان أن الرجل سيمثل أمام المحكمة بعد استكمال التحقيق معه.