شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. هيثم بن طارق آل سعيد يؤدى اليمين القانونية سلطانا لعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها قيام السلطان

هيثم بن طارق آل سعيد بأداء اليمين القانونية سلطانا لعمان وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

ومن جانبه أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، ليبرز موضوع من هو الخليفة المحتمل بضوء عدم تسميه السلطان الراحل لخليفة أو وجود وريث.

ودعا مجلس الدفاع في السلطنة العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

ونصت المادة الخامسة بالدستور العماني على أن "نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركـي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عُمانيين مسلمين"

رويترز : زيلينسكى وروحانى يبحثان سقوط الطائرة الأوكرانية فى اتصال خلال اليوم

قال مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن من المقرر أن يجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيرانى حسن روحانى اليوم السبت بعدما قالت طهران إنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية دون قصد.

وبحسب خبر عاجل لوكالة "رويترز" تحطمت الطائرة الأوكرانية التى كانت فى رحلة إلى كييف بعد قليل من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء ولقى كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا، حتفهم فى الحادث.

كانت إيران قد أنكرت مسؤوليتها عن الأمر.

فيس بوك وانستجرام يزيلان الملصقات الداعمة لسليمانى امتثالا لعقوبات أمريكا

أعلن المتحدث الرسمى باسم شركة فيسبوك، فى بيان، إن انستجرام وشركتها الأم "فيسبوك" ستزيل الملصقات التى تدعم أو تشيد بقائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، الذى قُتل فى غارة أمريكية يوم 3 يناير الماضى، بالقرب من مطار بغداد الدولى فى العراق، امتثالا للعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم فيسبوك، خلال البيان، نشرته شبكتى CNN الإخبارية الأمريكية وبلومبير، إنه سيتم إزالة الصور التى يديرها أشخاص أو آخرون ينوبون عنهم إضافة إلى المنظمات، الذين طالتهم العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن المشاركات التى تشيد أو تدعم أعمالهم ستتم إزالتها نظراً لأن شركة التواصل الاجتماعى تعمل بموجب القوانين الأمريكية.

الحرس الثورى يعلن مسؤوليته الكاملة عن حادثة الطائرة الأوكرانية ويعتذر عنه

علن الحرس الثوري الإيرانى، مسؤوليته الكاملة عن حادثة الطائرة الاوكرانية المكنوبة، مقدما الاعتذار عنه، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد أعلن فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.

خفر السواحل اليونانى: مصرع 12 مهاجرا على الأقل بغرق مركب

أفادت فضائية العربية، فى خبر عاجل لها، أن خفر السواحل اليونانى، أعلن وفاة 12 مهاجرا على الأقل بغرق مركب، حيث يذكر انه فى حادث سابق بالسواحل اليونانية شهد غرق امرأتين وخمسة أطفال غرقوا، عندما انقلب قارب قادم من تركيا يقل مهاجرين ولاجئين، قرب جزيرة خيوس اليونانية اليوم الجمعة.

كان الحادث، من بين الأسوأ هذا العام فى المياه اليونانية، ويأتى فى الوقت الذى تتصدى فيه أثينا لموجات متجددة من اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر تركيا المجاورة.

إحالة مدير الشئون القانونية بالسكة الحديد للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة، "طارق. ك" مدير الشؤون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة التعويضات بالسكك الحديد"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام المتهم بصفته موظف عموم مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من "حسن. س" مبلغ خمسة وثلاثين ألف خفض إلى ثمانية وعشرين ألف أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

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القبض على مسلح إيرانى بالقرب من منتجع "ترامب" بفلوريدا

ألقت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، القبض على رجل مسلح فوق جسر يقع شمالي منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مارلاجو"، بولاية فلوريدا الأمريكية، وأفادت أنه " إيرانى الجنسية"، وذلك وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، وأفادت وسائل إعلام محلية، إن مواطن إيراني كان يحمل سلاحا بالقرب من منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يقع بولايه فلوريدا، وأن المتهم لم يكن لديه ما يثبت أى عنوان معروف وتم احتجازه للتحقيق معه .

التعليم: قرابة 488000 طالب بالصف الثانى الثانوى امتحنوا العربى إلكترونيا

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 488000 من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة العربية صباح اليوم إلكترونيا والمدارس غير المجهزة، امتحنت ورقيا كما كان مخططًا من قبل والامتحانات نجحت.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻄﻘﺲ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

الثلاثاء.. أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" بالمنوفية

حددت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا "بشهيد الشهامة" على الحكم الصادر ضدهم بحسبهم 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح ، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، يوم الثلاثاء القادم 14 يناير القادم.

الإسكان تنتهى من 1080 وحدة بـ"دار مصر".. وتنفيذ 10296 بـ"سكن مصر"

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

تداول صور امتحان اللغة العربية الإلكترونى على صفحات فيس بوك وواتس آب

تداولت بعض صفحات الفيس بوك والواتس آب صورا للامتحان الإلكترونى لمادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى العام بعد بدء لجنة الامتحان بنصف ساعة، حيث نشر الطلاب الأسئلة وطالبوا بالحصول على إجاباتها، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غرفة العمليات تتحقق من انتشار الأسئلة ومعرفة مصدرها.

مفتى الجمهورية عن تفحير مسجد فى باكستان: "الجماعات الإرهابية متعطشة للدماء"

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد مدرسة دار العلوم الشرعية فى منطقة غوث آباد بمدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان ما أدى إلى مقتل 14 شخصًا على الأقل، بينهم مسئول بارز بالشرطة وإمام المسجد، وإصابة 21 آخرين بإصابات متفرقة.

البابا تواضروس الثانى يصل سوهاج فى زيارة رعوية

استقبل اليوم السبت اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والمطارنة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى زيارة رعوية لإيبارشيات سوهاج وتستمر حتى يوم السادس عشر من يناير الجارى، وتشمل زيارة جميع إيبارشيات سوهاج طهطا وطما والبلينا وأخميم.