شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: تلقينا طلبات من أطباء مصريين بالخارج للمشاركة فى مشروع المدينة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تقدر جهود مبادرة "تواصل" بقيادة الدكتور عادل وجدى عويس، زميل كلية الجراحين الملكية الأسترالية واستشارى جراحة التجميل بمستشفيات ألفريد وموناش بملبورن بأستراليا ومؤسس ومدير المشروع، مؤكدة على استمرار دعم الوزارة لجهود أطباء المبادرة فى إطار جهود الوزارة الدولة لربط خبراء وعلماء مصر حول العالم بوطنهم الأم.

وأكدت وزيرة الهجرة، فى بيان اليوم، استقبالها اتصالات من عدد كبير من الأطباء المصريين المقيمين بالخارج، للمشاركة فى المشروع الذى يهدف إلى إقامة مدينة طبية عالمية على أرض مصر، ومن بين هؤلاء الأطباء الجراح الكبير الدكتور كمال إبراهيم أحد اشهر جراحى العالم للعمود الفقرى والمقيم بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوزيرة إلى تنظيم زيارة لأعضاء مبادرة "تواصل" من الأطباء المصريين فى الخارج، إلى العاصمة الإدارية لوضع التصور المبدئى لمشروع المدينة الطبية العالمية، حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب التعريف بمميزات الاستثمار فى ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعم جهود العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى تخصصات مختلفة لنقل خبراتهم والالتقاء بالمسئولين لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.

كما ثمنت وزيرة الهجرة على الدور الوطنى لأطباء مصر بالخارج الذين يتسابقون لتقديم خبراتهم وإبداء رغبتهم فى إنشاء مشروعات طبية بالوطن، مشيرة إلى قيام الوزارة بدورها المنوط به تسهيل قيام تلك المشروعات وربط العقول المهاجرة بوطنهم، حيث أسفرت تلك الجهود عن قيام الدكتور ناصر فؤاد، مدير أحد أكبر مستشفيات أمراض الدماغ بإنجلترا وممثل ملكة بريطانيا فى مقاطعة شيشاير البريطانية- بالتعاقد وشراء 72 فدانا بمدينة الشروق بهدف إنشاء جامعة دولية للعلوم الطبية تضم كلية طب بشرى وكلية للتمريض وكلية طب الأسنان وأكاديمية للبحث العلمى وتطوير المنشآت الطبية ومستشفى تعليمى دولى 300 سرير وقرية للمسنين، بالإضافة إلى مركز تجارى وترفيهى للأسواق العالمية بتكلفة تقديرية للمشروع 4 مليار جنيه مصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وأعضاء مبادرة "تواصل" التى تضم مجموعة من الأطباء المصريين فى الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون فى دول مختلفة حول العالم، إذ أكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولى اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، مشيداً بمهارة وكفاءة الطبيب المصرى التى ساهمت فى عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم.

وفى الإطار ذاته، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء الدكتور عصام القاضى مقرر عام مؤتمر السياحة الصحية بحضور الدكتور عمرو سليمان، وذلك لبحث مشاركة وزارة الهجرة فى مؤتمر "بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية "، والذى من المقرر أن يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مارس القادم 2020 بالقاهرة بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين من مصر والعالم برئاسة كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس المؤتمر، واللواء عصام القاضى مقرر المؤتمر، والدكتور عمرو سليمان رئيس لجنة الإعلام وبالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية.

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وخلال اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على دور وزارة الهجرة وسعيها الدائم من أجل التواصل مع أطباء مصر فى الخارج بهدف إدماجهم فى عملية التنمية الجارية على أرض الوطن وبالتالى إشراكهم المشروعات الطبية والصحية القومية الكبرى، والتى انطلقت كمحور أساسى فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أعلنها السيد رئيس الجمهورية.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر تمتلك ثروة بشرية من خبرائنا بالخارج فى مجال الخدمات الطبية والخبرات العلمية المتميزة، علاوة على أفضل الأطباء فى كافة التخصصات حيث يأتى إليهم مرضى من جميع أنحاء العالم للعلاج، ويتطوعون دوما للمشاركة فى زيارات طبية من خلال منظمات المجتمع المدنى المختلفة.

من جانبه، رحب اللواء الدكتور عصام القاضى بمشاركة وفد الأطباء المصريين بالخارج فى المؤتمر وفى المشروعات القومية الطبية التى تدشنها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه التقى بالدكتور ناصر فؤاد ثم بمجموعة أطباء مبادرة "تواصل" فى اجتماعين نظمتهما وزارة الهجرة لبحث الاستفادة من خبراتهم فى المؤتمر بما يشمل الإعلان عن خطة مصر لجعلها وجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.

وأكد القاضى حرص مصر الشديد على مد جسور التواصل والثقة مع الخبراء المصريين بالخارج فى مختلف المجالات، ومن بينها الأطباء للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الكبيرة ودمجهم فى المشروعات القومية التى تسعى مصر لتنفيذها فى المرحلة الحالية.

‏‎ومن جانبهم، أكد الأطباء المصريون بالخارج على رغبتهم للمشاركة والمساهمة فى تلك المشروعات والخطط القومية التى من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية التى تقدمها مصر، كذلك مساهمتهم فى جعل مصر وجهة للسياحة الصحية.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم التصريحات بالإعلان عن تنظيم زيارة لأعضاء مبادرة "تواصل" من الأطباء المصريين فى الخارج، إلى العاصمة الإدارية؛ لبحث إنشاء المدينة الطبية العالمية، حيث أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب التعريف بمميزات الاستثمار فى ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع الوزارة لدعم جهود العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى تخصصات مختلفة لنقل خبراتهم والالتقاء بالمسئولين لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.