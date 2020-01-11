شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: افتتاح باقى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو 25 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان، وبدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

واستقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقى محطات المرحلة "هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلى منصور التبادلية التى تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط" واطلع الوزير على معدل تنفيذ كل محطة ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة وانهاء اختبار ات انظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب فى 25 إبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائى السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان.

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كما تفقد الوزير مشروع القطار الكهربائى والذى وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهراً، حيث تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع واطلع على معدلات تنفيذها حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 12% من أعمال الكبارى بالمشروع و 14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة وحوالى 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

واكد الوزير ان هذا المشروع سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا و تجارياً و صناعياً مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى لها أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعى .

جدير بالذكر أن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائى بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتى المستقبل والشروق، وأن مشروعى المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان يقوم بتنفيذ اعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.