شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من مدينة نصر حتى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من السيولة المرورية، اليوم السبت، أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، وحتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، وتحديدا اعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم السبت، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسياب فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

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وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة على الطرق، وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل فى حالات الطوارئ التى تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التى قد تؤدى إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح وللتدخل فى حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا فى حالات الضرورة.