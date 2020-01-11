شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى 2020.. غدا إجازة من الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أدى طلاب الصف الثانى الثانوى اليوم السبت امتحان اللغة العربية الكترونيا، تتوقف الاختبارات غدا السبت وفقا لجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى 2020، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم الاثنين فى مادة اللغة الأجنبية الاولى.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

واكدت وزارة التربية والتعليم ، إن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

وكانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

Advertisements

وأوضحت أنه في حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠



