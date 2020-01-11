شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل وزير القوى العاملة فى ساحة الطيب بالأقصر.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ظهر اليوم السبت، وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى مقر ساحة الطيب بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمقر وحدة التدريب المهنى أمام الساحة، حيث كان سعفان قد سلم برفقة محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، 305 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة كدعم من وزارة القوي العاملة، كما قدم هدايا للسيدات والفتيات المتدربات بمركز التدريب المهني بالرضوانية.

جاءت الفعاليات، عقب تفقد العمل فى مركز التدريب المهنى بالرضوانية، والتابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، والذى يستهدف تدريب الشباب على الحرف الفنية الممثلة فى الخياطة والكهرباء والسباكة، وغيرها من الحرف، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، والتى تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها، وربط مخرجاتها، باحتياجات سوق العمل للمساهمة فى خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

من جانبه، قال نائب محافظ الأقصر، إن مركز التدريب المهني بمنطقة الرضوانية كان قد بدأت الأعمال الإنشائية الخاصة به بعام 2006، إلا إن العمل توقف به خلال أحداث 2011، ليُستأنف العمل به مجددًا خلال فترة قريبة، بعدما انتهت جميع الأعمال التجهيزية به، موضحًا أن المركز يعمل على تدريب الشباب على الحرف الفنية وتنمية قدراتهم ومهارتهم لتهيئة الفرص أمامهم للالتحاق بالعمل، وتلبية الاحتياجات عن زيادة الطلب علي العمالة المدربة اللازمة للمشروعات الجديدة .

وقال عبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، أنه كان قد تم منذ أيام افتتاح المركز بشكل تجريبي، ليستهل العمل به بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدرب من شتى أنحاء الأقصر، ومن المقرر إن يتم التجهز للعديد من الدورات في مجال السباكة والكهرباء تصل لمدة 15 ساعة موزعة على مدار شهر، موضحًا إنه في نهاية الدورة سوف يُمنح المُتدرب شهادة اجتياز للدورة، تُمكنه فيما بعد من اقتحام سوق العمل، مشيراً إلى أن المديرية تعكف على دراسة احتياجات سوق العمل في الأقصر، وعقب الكثير من الدراسات تقرر إقامة دورات لتعلم اللغات الأجنبية والترجمة، وأعمال الخدمات الفندقية، وذلك نظرًا لطبيعة المحافظة السياحية، وإن سوق العمل يتطلب وجود الكثير من الكوادر الشبابية المُهيئة للعمل بالقطاع السياحي.

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وأكد مدير مديرية القوى العاملة في الأقصر، على إن الافتتاح الفعّلي لمركز التدريب سوف يٌفتتح بـ 4 ورش، منها الخراطة والحياكة وصيانة السيارات، إعطائهم شهادات باجتياز الدورة، ومساعدتهم على فتح ورش خاصة بهم، وذلك من خلال التعاون مع صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.