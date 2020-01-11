شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تقديم طعون المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فترة تقديم المرشحين فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بمحافظة المنيا، للطعون أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بالنسبة لمن لم يرد أسمائهم فى الكشوف الأولية للمرشحين والتى تم إعلانها الخميس الماضى، وأيضا لمن يتقدم بطعن ضد غيره من المرشحين.

ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير.

وكان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، قد أعلن أن القائمة الأولية تضم 5 مرشحين للانتخابات على مقعد الجيزة، بينما تضم دائرة ملوى بالمنيا 6 مرشحين، وذلك بعد استبعاد مرشحين اتنين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.

وتضم القائمة الأولية بدائرة الجيزة تضم كلا من، رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر.

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كما تضم القائمة الأولية بدائرة ملوى بالمنيا كلا من، عبدالله محمد عبدالله خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح زاهر قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح الأربعاء الماضى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردى أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، لوفاة شاغلى المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل فى الخارج، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.