شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة: تغطية 200 متر من ترعة المريوطية لإنشاء مواقف حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تدبيش وتطوير ترعة المريوطية الجارى تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، وأكد على إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ والتى تسير بخطوات جيدة حيث تم البدء فى تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200 متر لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد أكد على تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كيلو نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى للارتقاء وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محور مرورى رئيسى للمزارات السياحية .

ووجه راشد خلال تفقده الأعمال بمراعاة أنشاء ممشى وسور حضارى ذات طابع جمالى اضافة الى تدعيم جانبى الترعة لمنع انزلاق السيارات والتى تكررت عدة مرات خلال الفترات الماضية نتيجة السرعات الزائدة وذلك حفاظا على أرواح المارة وقائدى المركبات.

كما وجه راشد الشركة المنفذة لأعمال التدبيش والتغطية بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير الهندسية مع مراعاة توفير أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وممشى سياحى ومتنفس لهم، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل أى معوقات قد تواجه الشركة أثناء التنفيذ .

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ووجه المحافظ حى الطالبية بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم والعمل على تذليل أى معوقات لنهو المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتوازى مع أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطريق المريوطية .

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حى الطالبية باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى بشارع ترسا فى تقاطعه مع طريق المريوطية لما لهم من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة حيث يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك قطعة أرض تحت الإنشاء لقيامه بأشغال الطريق بوضع تشوينات رمال بنهر الطريق بشارع ترسا وعدم السماح بتكرار ذلك مجددا، مؤكدا على عدم السماح بانتشار سير مركبة التوك توك بالشارع والتصدى له بكل حزم اضافة الى متابعة أعمال طلاء العقارات والتأكيد على أن يتم التنفيذ طبقا للمعايير الفنية .

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة .