شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..وزيرة التضامن توجه بنقل مسنة تعيش على رصيف مترو باب الشعرية لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى فريق التدخل السريع لإنقاذ سيدة مسنة تعانى من شدة البرد والظروف المناخية الحالية والتى تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورتها تفترش الرصيف بجوار محطة مترو أنفاق باب الشعرية بالقاهرة، حيث توجه الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها تدعى "س.ح"وتبلغ من العمر حوالى 58 عامًا ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السيدة كانت تقيم بمنطقة المقطم مع أسرتها واضطرتها الظروف للعيش بالشارع بعد وفاة جميع أفراد أسرتها وأصبحت بلا مأوى ، وتعانى من صعوبة فى النطق والكلام وهى متواجدة فى هذا المكان منذ أربعة سنوات .

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ونجح الفريق فى إقناعها بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة لتعيش حياة كريمة وعليه تم استقبالها بدار الخير للرعاية بالجيزة، ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى وبلاغات انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى وذلك على الخط الساخن 16439 وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى قد وجهت أجهزة الوازرة أيضا للتعامل مع الكبار بلامأوى مع دخول دخول فصل الشتاء واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الاطفال بلامأوى اجتماعاً تنسيقياً بحضور فريق التدخل السريع والادارة العامة للدفاع الاجتماعى والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلامأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم حيث تعمل اجهزة الوزارة كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية موضحاً ان هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى بالإضافة إلى 3 جمعيات أهلية ( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة فى هذا المجال كما ان الوزارة ترعى فئة الكبار بلامأوى من فاقدى الرعاية الاسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان، التى تقدم خدماتها للرجال والسيدات.