شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: زراعة 2000 متر نجيله و300 شتلة لنبات الإيفوربيا الحمراء بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة البيئة جلسة حوار مجتمعى لعدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من ممثلى سكان مصر الجديدة لسماع مقترحاتهم وأفكارهم لتجميل الحى وخلق حالة من التكامل بين مجهودات الوزارة والشباب والمجتمع المدنى، لإحداث تنمية حقيقية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخطيط منطقة مصر الجديدة لإظهارها بالشكل الحضارى عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروعات الدولة للمنفعة العامة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلى الجهات المعنية والخبراء فى الحدائق النباتية والتصميم العمرانى للحدائق .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجلسة جاءت لخلق حوار مجتمعى بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق التكامل بين وزارة البيئة والمجتمع المدني وإلقاء الضوء على احتياجات كل الأطراف لتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على التاريخ والمظهر الحضارى لحى مصر الجديدة مع مواكبته لتطورات البنية التحتية وخدمات المنفعة العامة الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الجلسة المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة كنموذج تجريبى لمنطقة مصر الجديدة والتى تم خلالها توفير 2000 متر نجيلة جاهزة وكذلك 300 نبات ايفوربيا حمراء لزراعتها بالميدان، بالإضافة إلى دهان عدد من العمارات المتواجدة بالميدان لتحسين المظهر الجمالى للمكان مع الحفاظ على معالمه الرئيسية ، بالإضافة إلى دعم الميدان بعدد من صناديق القمامة كما سيتم الانتهاء من المراحل الاخرى للمشروع خلال الفترة القادمة والتى تشمل تشجير شوارع عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق و الحجاز وميدان روكسى .

كما قدم المشاركون عددا من الأفكار لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية فى صياغة سياسات وخطط للإدارة المتكاملة للمخلفات والمشاركة فى تنفيذ الاعمال الميدانية، كما تم عرض بعض نماذج للمبادرات الناجحة من المجتمع المدني في هذا الصدد.

واتفق الحضور على استكمال الحوار بعقد لقاء آخر بالمركز الثقافى التعليمي بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة خلال الأسبوع المقبل بحضور المختصين من الخبراء والفنيين وممثلي سكان الحى .

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كما أشادت وزيرة البيئة بتعاون مبادرة شجرها مع الوزارة فى إطار حملة اتحضر للاخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الوعى البيئى ولخلق جيل جديد يؤمن بحماية البيئة و أهميتها مؤكدة على اننا نستطيع حماية البيئة بالاتحاد وتوحيد جهود كافة مؤسسات المجتمع من شركاء العمل البيئى من اجل حماية بيئتنا و والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وشهدت منطقة التجمع الثالث اليوم أول تعاون بين حملة اتحضر للأخضر ومبادرة شجرها فى زراعة 100شجرة مثمرة بالتعاون مع سكان الحى من الشباب والمتطوعين، كما تم تنفيذ يوما بيئيا للتوعية بأهمية البيئة ودور الأشجار والمساحات الخضراء فى حمايتها و مسئولية الفرد فى ذلك.

وتدعو وزارة البيئة كافة مؤسسات المجتمع والمواطنين للمشاركة فى حملة اتحضر للأخضر هذا الشهر والتى تركز على التشجير وهي كأول حملة بيئية تحت رعاية رئيس الجمهورية كما يسعدها الإجابة عن أي استفسار من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.