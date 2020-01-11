شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى يشكون من تأخر الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا طلاب بالصف الثانى الثانوى بلجان امتحانات مدرسة السعيدى الثانوية بالجيزة، من تأخر دخولهم على منصة الامتحان الإلكترونى منذ انطلاق امتحان اللغة العربية فى التاسعة صباح اليوم.

وقال أحد الطلاب، أنه كرر أكثر من محاولة للدخول على منصة الامتحان ولم يستطع الدخول إلا فى العاشرة والنصف صباحا اى بعد مرور ساعة ونصف من وقت الامتحان الأساسى، موضحا أن بعض زملائه فى اللجنة لم يستطيعوا الدخول على المنصة وتم تحويلهم لأداء الامتحان ورقيا.

فيما تباينت ردود أفعال الطلاب حول مستوى الأسئلة، حيث أوضح بعضهم أن الأسىلة سهله وبعضها من الكتاب وخاطبت الفهم وليس الحفظ، كما شكا البعض الآخر من صعوبة جزئيات فى الامتحان.

وانطلقت اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، على أن تنتهى الامتحانات 23 من يناير الجارى.

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واكدت وزارة التربية والتعليم ، إن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.

وكانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.