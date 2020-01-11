شكرا لقرائتكم خبر عن الحلزومة.. شاهد ردود أفعال المواطنين على حالة "تحرش بميدان عام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحرش الجنسي هو انتهاك واضح لحقوق الانسان فغالبية ضحايا العنف الجنسي في الآونة الأخيرة بالمجتمعات العربية من الفتيات والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة في المقاومة.

وفى حلقة بعنوان "تحرش بميدان عام" قرر فريق إعداد برنامج الحزومة الذي يبث على قناة فيديو 7 في خوض تجربة جديدة حقيقية بالشارع المصري جسد فيها حازم عبد الصمد مقدم البرنامج شخصية الشاب المتحرش الذي قرر أن ينزل الشارع ليطارد "أمانى المصرى" والتي جسدت فتاة من ذوي الهمم "الصم والبكم " متجاهلا كل القيم والمبادئ والدين ليقف في الشارع بجانبها ليحاول مضايقتها بحجة التعرف عليها.

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وقد ظل يطاردها حتى أمسك بيديها بالقوة بعد رفضها التعرف عليه لتستنجد بالمارة في الشارع الذين أظهروا نخوتهم وقوتهم ليتصدوا لهذا الفعل المهين.

حاول البعض ان يتكلموا معه بالإقناع ونصحوه بأن يبتعد عن طريق الفتاة، بينما صمم آخرون أن يصحبوه إلى قسم الشرطة، وكان لآخرين رأي مختلف، حيث أظهروا غيرتهم ورفضهم لهذا المشهد ليعتدوا ضربا عليه ليبعدوه عن طريقها.

وبعد أن وافق جميع المواطنين الذين ظهروا في الفيديو على إذاعة هذه التجربة الاجتماعية اختتم مقدم الحلزومة في حلقة "تحرش في ميدان عام" برسالة عامة قال فيها: "التحرش جريمة.. متترددش أبدا تدافع عن واحدة.. اتعرضت للموقف ده .. احميها بدل ما تتحرش بيها".