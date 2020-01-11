لتوحيد الجهود.. "البيئة" تنظم جلسة حوار مجتمعي مع سكان مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة جلسة حوار مجتمعي لعدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من ممثلي سكان مصر الجديدة لسماع مقترحاتهم وأفكارهم لتجميل الحي وخلق حالة من التكامل بين مجهودات الوزارة والشباب والمجتمع المدني لإحداث تنمية حقيقية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخطيط منطقة مصر الجديدة لإظهارها بالشكل الحضاري عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروعات الدولة للمنفعة العامة.

وهدفت الجلسة إلى خلق حوار مجتمعي بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق التكامل بين وزارة البيئة والمجتمع المدني وإلقاء الضوء على احتياجات كل الأطراف لتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على التاريخ والمظهر الحضاري لحي مصر الجديدة مع مواكبته لتطورات البنية التحتية وخدمات المنفعة العامة الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة كنموذج تجريبي لمنطقة مصر الجديدة والتي تم خلالها توفير 2000 متر نجيلة جاهزة و300 نبات ايفوربيا حمراء لزراعتها بالميدان، بالإضافة إلى دهان عدد من العمارات المتواجدة بالميدان لتحسين المظهر الجمالي للمكان مع الحفاظ على معالمه الرئيسية، ودعم الميدان بعدد من صناديق القمامة.

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كما سيتم الانتهاء من المراحل الأخرى للمشروع خلال الفترة القادمة والتي تشمل تشجير شوارع عثمان بن عفان وأبوبكر الصديق والحجاز وميدان روكسي.

وقدم المشاركون عددًا من الأفكار لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في صياغة سياسات وخطط للإدارة المتكاملة للمخلفات والمشاركة في تنفيذ الأعمال الميدانية، كما تم عرض بعض نماذج للمبادرات الناجحة من المجتمع المدني في هذا الصدد.

واتفق الحضور على استكمال الحوار بعقد لقاء آخر بالمركز الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" التابع لوزارة البيئة خلال الأسبوع القادم بحضور المختصين من الخبراء والفنيين وممثلي سكان الحي.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن أنشطة حملة "اتحضر للأخضر"، والتي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتُعد حملة وطنية لنشر الوعي البيئي وتدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.