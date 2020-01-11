ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما نصف كيلو حشيش بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية مسجلة، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 350 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضُبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية،" له معلومات جنائية مسجلة"، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.