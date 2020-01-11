في استجابة فورية.. الإنقاذ النهري ينقذ 3 أشخاص من الغرق في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، في إنقاذ ثلاثة أشخاص أوشكوا على الغرق بنهر النيل. كانت إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغًا (بمديرية أمن أسيوط)، بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بنهر النيل بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وقيام شخصان بمحاولة إنقاذها إلا إنهم أوشكوا جميعاً على الغرق. Advertisements انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشالهم جميعاً ("موظفة" مقيمة بدائرة قسم أول أسيوط وتم نقلها للمستشفى - "عامل بكافتيريا" مقيم بسوهاج - "موظف" مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط) . بالفحص وبسؤال (والد الأولى) قرر بقيام ابنته بذلك لمرورها بضائقة نفسية لوفاة جدتها، وقيام الثاني والثالث بمحاولة إنقاذها، وبسؤال الثاني والثالث أيدا ما جاء بالفحص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ المذكورين، استحسان المواطنين الذي تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتفاعل الفوري مع البلاغ.

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