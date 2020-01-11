قبل ترويجها على عمال الرخام بشق الثعبان.. ضبط مديري صيدليتين بـ 6 آلاف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط مديري صيدليتين، لقيامهما ببيع وترويج العقاقير والأدوية المخدرة على العمال بمنطقة البساتين، فضلا عن الاتجار بالأدوية المهربة جمركيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام مديري صيدليتين بدائرة قسم شرطة البساتين، ببيع وترويج العقاقير والأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات للعمال والشباب العاملين بمصانع ورش الرخام بمنطقة شق الثعبان بالبساتين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدليتين المشار إليهما بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفر التفتيش عن ضبط عامل وطالبة حال قيامهما بإدارة الصيدلية الأولى، وعثر بداخلها على 3927 قرص وكبسولة من العقاقير المخدرة والمدرجة بالجداول والمنشطة.

وضُبط بالصيدلية الثانية أحد الأشخاص حال قيامه بإدارتها، وعثر بداخلها على 1800 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً، و8811 قرصا من الأدوية الخاصة بالتأمين الصحي الممنوع بيعها بالصيدليات الخاصة.

بمواجهة المذكورين أقروا بإدارتهم الصيدليتين، وقيامهما ببيع العقاقير المخدرة والأدوية المهربة جمركياً والخاصة بالتأمين الصحي للاستفادة المادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.