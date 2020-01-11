ضبط 755 جرام هيروين و3100 قرص بحوزة 3 متهمين في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت مديرية أمن الجيزة جهودها لضبط مروجي المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية. تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) وبحوزتهما 755 جرام هيروين، هاتفا محمول ومبلغ مالي. وألقى المقدم أمثل حرحش الضابط بفرقة الشمال، القب على عاطل له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 3100 قرص مخدر، هاتف محمول، سلاح أبيض ومبلغ مالي. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجي ومتجري المواد المخدرة.

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