بتعاملات 11 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 3 تجار عملة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 12مليون مصري.

كانت اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا (بمديرية أمن الغربية) بأحد الأشخاص عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، حال تواجده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ وقدره (مليون و850 ألف جنيه - 1000ريال سعودي، 2 هاتف محمول).

بمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع ستة أشخاص (من بينهم شقيقيه "يعملان بإحدى الدول العربية") بتحويل أموال العاملين بالخارج وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البري، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقي المبالغ إلى أحدهم " موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلاً وظيفته في تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الذكورية بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

كما أمكن التوصل إلى 1932 حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019 بإجمالي مبالغ بلغت 11,962,477 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.