محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة.

وقال اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إن الحملة أسفرت عن ضبط 7 متهمين، وبحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 13 كيلو جرام، و150 جرام حشيش، و100 جرام أفيون.

حررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 أسلحة نارية و13 كيلو بانجو بحوزة 7 متهمين في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.