ضبط مصنع وثلاجة بدون ترخيص بهما مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شن حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية وأبرزها ضبط صاحب مصنع للبسكويت والشيكولاته كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية ( 1,600طن سكر، 700كيلو جرام زيت طعام – 625 كيلو جرام كاكاو بودر، 300 كيلو جرام حليب بودر، 220 كيلو جرام شكولاتة، 249600 عبوة مقرمشات "معدة للبيع" – 142560 عبوة بسكويت "شكولاتة - ذره" معدة للبيع ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 4 ماكينة تصنيع- كميات كبيرة من الاستيكرات والأغلفة.

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كما تم ضبط (صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على طن دقيق بلدي مدعم ) .

وضُبط صاحب ثلاجة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على ( 1,340 طن جبنه - 765كيلو جرام لانشون - 100 كيلو جرام بسطرمة) وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.