أخبار مصر | اليوم.. 'عوائد الاتفاقيات الدولية لمشروعات الغاز ' ببرنامج مصر النهاردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'عوائد الاتفاقيات الدولية لمشروعات الغاز ' ببرنامج مصر النهاردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة عل شاشة القناة الأولى، خطة وزارة الزراعة لتوفير السلع الغذائية، في إطار استراتيجية الدولة المصرية بتدشين مشروعات عملاقة زراعية لإنتاج الحبوب، وخاصة القمح والسلع الغذائية الأخرى.

كما يناقش البرنامج جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطة الدعم السلعي وزيادة الصادرات، وتفاصيل مبادرة تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

وتستضيف الفقرة الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي.

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كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، عوائد الاتفاقيات الدولية في مشروعات الغاز، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وتستضيف الفقرة

الدكتور محمد أبوشادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومحمد حسن الباحث المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.