أخبار مصر | الجيزة تبدأ خطوات إنشاء موقف حضاري بالمريوطية

ويأتي ذلك استكمالًا لرؤية التطوير الشاملة التي تنفذها المحافظة للطرق والمحاور الرئيسية.

وأكد "راشد" إزالة أية معوقات تواجه أعمال التنفيذ والتي تسير بخطوات جيدة، حيث تم البدء في تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200م لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها، بدلًا من تسببها في أحداث إعاقة مروروية بالمنطقة.

ونوه المحافظ بتدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائري، للارتقاء وإظهارها بشكل حضاري بما يعود بالنفع للمواطن فضلًا عن كونه محور مروري رئيسي للمزارات السياحية.

ووجه المحافظ خلال تفقده الأعمال بمراعاة إنشاء ممشى وسور حضاري ذات طابع جمالي، إضافة إلى تدعيم جانبي الترعة لمنع انزلاق السيارات والتي تكررت عده مرات خلال الفترات الماضية، نتيجة للسرعات الزائدة وذلك حفاظًا على أرواح المارة وقائدي المركبات.

وشدد على الشركة المنفذة لأعمال التدبيش والتغطية، بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلي المعايير الهندسية، مع مراعاة توفير أماكن لأنتظار السيارات واستراحات للمواطنين كممشي سياحي ومتنفس لهم.

وأردف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الشركة في أثناء التنفيذ.

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المحافظ وجه حي الطالبية بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم، والعمل على تذليل أي معوقات لنهو المشروع، طبقًا للجدول الزمني المحدد بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بطريق المريوطية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رئيس حي الطالبية، باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقي بشارع ترسا في تقاطعه مع طريق المريوطية لما لهم من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل علي تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة حيث يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال مالك قطعة أرض تحت الإنشاء لقيامه بإشغال الطريق بوضع تشوينات رمال بنهر الطريق بشارع ترسا، وعدم السماح بتكرار ذلك مجددًا.

واختتم بأنه لن يسمح بانتشار سير مركبة الـ"توك توك" بالشارع والتصدي له بكل حزم، إضافة إلى متابعة أعمال طلاء العقارات والتأكيد على أن يتم التنفيذ طبقًا للمعاير الفنية.

ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

