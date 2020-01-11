أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب الراضوانية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب الراضوانية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات لينطلق من قنا، ليصل إلى المحطة الثانية محافظة الأقصر، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، والأرامل والأيتام، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا، وتطوير مراكز التدريب المهني لتأهيل وتدريب الشباب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.

وتستمر الجولة من قنا إلي الأقصر، حيث تفقد الوزير يرفقه نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، مركز التدريب المهني بالرضوانية التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 6000 متر مربع، بالإضافة إلى صوبة زراعية للنباتات الطيبة والعطرية، واستمع لشرح من مدير المديرية عبدة هاشم خليفة، مشيرا إلى أن المركز يضم 4 ورشة تدريبية منها ورشتان للتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، ويتم حاليا تنفيذ دورتين للتدريب بهما، فضلا عن دورة بالصوبة الزراعية وتضم كل واحدة 15 متدربا ومتدربة، وجار تأثيث ورشتين للحام، وإصلاح السيارات، بالإضافة إلى تأثيث قاعات بالدور الثاني بالمركز للغات والحاسب الآلي.

ووجه الوزير، في بداية كلمته، الشكر لكل أهل محافظة الأقصر، قائلا: جئت إليكم اليوم للمرة الثانية على مدار عامين للاطمئنان على ما تم انجازه في المركز، مؤكدا أنه يعتبر قلعة تدريبية يحتاج إلى نقلة كبيرة بزيادة عدد الورش الموجودة به، موجها مدير المديرية بأن يكون المركز جاهزا قبل 30 يونيو 2020 لاستقبال الشباب والفتيات على المهن المطلوبة لكي ينتقلوا للعمل من خلال المهن التي تم التدريبي عليها أو عمل مشروع صغير.

وخلال جولة الوزير بورشة التفصيل الخياطة، طالبت الفتيات إمدادهم بماكينات للتفصيل والخياطة، أو عمل مشغل لهن في أي مكان بالمدينة لكي يعملوا به بعد انتهاء فترة تدريبيهم، وكلف "سعفان" مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر بالتواصل مع مجلس المدينة لتوفير المكان المناسب بعمل مشغل تمهيدا لفرشة بكل احتياجاته اللازمة، فضلا عن قيام نائب المحافظ بتوفير وسيلة مواصلات ذهابا وعودة للمشغل بعد تشغيله.

وأكد، أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وجهت الحكومة بأن تكون وسط المواطنين والاهتمام بهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وتنفيذ طلباتهم وتوفير احتياجاتهم.

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وقال الوزير: إن العام الماضي كان بداية الاهتمام بالتدريب الذي أطلقنا فيه عاما للتدريب المهني بتحول أبنائنا من مراحل التعليم إلى مرحلة التشغيل، حيث يتم تدريب الشباب على كافة المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن جزء كبير من العمالة غير المنتظمة لتدريبها على حرفة أو مهنة حتي يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم.

وأشار "سعفان"، إلي أن الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز التدريب من 38 مركزا ثابتا في عام 2019، حيث تم تجهيزات ورش المراكز بمحافظات أسوان، والبحيرة، والسويس، وسوهاج، والدقهلية، وأسيوط، والمنوفية، والقليوبية، منوها بأنه تم الانتهاء جميع أعمال التطوير في مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" في الشرابية بالقاهرة، حيث يتم افتتاحه خلال أيام.

وذكر وزير القوي العاملة، أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات في قطاعات مختلقة لتدريب وتشغيل الشباب وفقا لأحدث الأساليب العالمية، وعلى أحدث المعدات التي توفرها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها، وبالتعاون مع كبرى المنظمات العالمية وذلك بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وقال سعفان: إن هذه البروتوكولات تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتدريب من أجل التشغيل، موضحا أننا نستهدف مشاركة أكثر 1000 شركة بالقطاع الخاص في الفترة القادمة للتدريب من أجل التشغيل، وتعظيم هذا الفكر الذي سيعمل على رفع شأن العمالة داخل مصر وخارجها.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تمتلك مراكز للتدريب المهني بالمحافظات مجهزًا وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومنها ورشة حديثة للتدريب على خطوط إنتاج الملابس الجاهزة، واللحام، والتشييد والبناء.

