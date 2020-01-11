أخبار مصر | وزير الرياضة يفتتاح أعمال تطوير مركز شباب بدر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يفتتاح أعمال تطوير مركز شباب بدر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير مركز شباب بدر، ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وأكد "صبحي" أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وإنشاء منشآت شبابية ورياضية جديدة تخدم شريحة النشء والشباب، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب لإعداد جيل مؤهل بدنيًا وثقافيًا يسهم في تنمية الوطن، ولديها اهتمام كبير بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، لتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.

ووجه وزير الرياضة، بدعم مركز شباب بدر بأجهزة حاسب آلي، ودراسة إمداد حمام السباحة بالمركز بسخانات بالتعاون مع مجلس الأمناء لمدينة بدر.

وتضمنت أعمال التطوير بمركز شباب بدر المبني الإداري، وملعب النجيل الصناعي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد صالة الألعاب والمكتبة، حيث يضم المبنى الإداري مجموعة من صالات الأنشطة الرياضية المتمثلة في صالة للألعاب الفردية وصالة جيم وقاعة حاسب آلى وأخري للأنشطة الفنية، ومكتبة ووحدة غرف خلع ملابس.