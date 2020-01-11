أخبار مصر | الأزهر ناعيا السلطان قابوس: كان قائدا حكيما وراعيا للسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر ناعيا السلطان قابوس: كان قائدا حكيما وراعيا للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلًا، إنه بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وفاته المنية مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وأضاف الأزهر الشريف، في بيان اليوم السبت، أن التاريخ خير دليل وشاهدا للسلطان قابوس، بأنه كان قائدًا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، وعمل على نهضة بلاده مع الحفاظ على هويتها شكلًا ومضمونًا.



وأضاف البيان أنه "لا يسَعُ الأزهر الشريف في هذا المُصاب إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمة العربية والإسلامية ولسلطنة عمان، داعيًا المولى عز وجل أن يسكن السلطان الراحل فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان"