أخبار مصر | "تعيش على الرصيف منذ 4 سنوات".. رحلة إنقاذ مسنة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعيش على الرصيف منذ 4 سنوات".. رحلة إنقاذ مسنة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لإنقاذ سيدة مسنة تعاني من شدة البرد والظروف المناخية الحالية والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها تفترش الرصيف بجوار محطة مترو أنفاق باب الشعرية بالقاهرة.

وتوجه الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة وقام بإجراء دراسة حالة لها، وتبين أنها تدعى "سعدية ح.م" وتبلغ من العمر حوالي ٥٨ عاما ولا يوجد معها أي أوراق تثبت شخصيتها، وكانت تقيم بمنطقة المقطم مع أسرتها واضطرتها الظروف للعيش بالشارع بعد وفاة جميع أفراد أسرتها وأصبحت بلا مأوى، وتعاني من صعوبة في النطق والكلام وهي متواجدة في هذا المكان منذ أربع سنوات.

ونجح الفريق في إقناعها بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة لتعيش حياة كريمة وعليه تم استقبالها بدار الخير للرعاية بالجيزة.

ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى وبلاغات انتهاكات دور الرعايه الإجتماعية والمشردين بلا مأوى، وذلك على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بالوزارة.